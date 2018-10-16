Трускавець буде представлений на Міжнародній науковій конференції в Польщі

By  | 19.10.2018 | Filed under: Новини

24-25 жовтня 2018 року в м. Бяла Подляска (, Люблінське Воєводство) на базі Державного Університету ім. Папи Івана Павла ІІ відбудеться Міжнародна наукова конференція «Виклик і дилеми», присвячена питанням сучасної фізіотерапії. В конференції візьмуть участь лікарі та науковці з Польщі, Білорусі, України. Нашу державу зокрема представлятиме делегація медиків з Міжнародної клініки відновного лікування на чолі з професором, Героєм України Володимиром. Козявкіним.

Детальніша інформація про конференцію – за посиланням https://www.pswbp.pl/index.php/pl/konferencje/95-konf-katedra-kultury-fizycznej-i-fizjoterapii/8438-ii-midzynarodowa-konferencja-naukowa-wyzwania-i-dylematy-fizjoterapii

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на Свято подяки Богові
    16.10.2018 | 09:07

    Також читайтеСвято Жнив у Трускавці пройде 15 жовтня (0)Отець Івасівка отримав науковий ступінь доктора (0)Заходи до 76-річчя створення УПА (0)Телебачення, оркестр, театр з ходулями – як заохочують молодь до Церкви (0)

  • №87708 Ваш первый заработок за 60 минут. Законно и без рисков!
    14.10.2018 | 17:03

    Пройдите 1 регистрацию, сделайте 2 действия и получайте от 8950 рублей каждые сутки в автоматическом режиме. Мы гарантируем: - Первый заработок в течении 60 минут. - Стабильный доход 24 часа в сутки. - Поступление денег без задержек. - Для России, стран СНГ и Европы. - Без вложений и установки ПО. - Специально для новичков и [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви