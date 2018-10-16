Трускавець буде представлений на Міжнародній науковій конференції в Польщі

24-25 жовтня 2018 року в м. Бяла Подляска (Польща, Люблінське Воєводство) на базі Державного Університету ім. Папи Івана Павла ІІ відбудеться Міжнародна наукова конференція «Виклик і дилеми», присвячена питанням сучасної фізіотерапії. В конференції візьмуть участь лікарі та науковці з Польщі, Білорусі, України. Нашу державу зокрема представлятиме делегація медиків з Міжнародної клініки відновного лікування на чолі з професором, Героєм України Володимиром. Козявкіним.

Детальніша інформація про конференцію – за посиланням https://www.pswbp.pl/index.php/pl/konferencje/95-konf-katedra-kultury-fizycznej-i-fizjoterapii/8438-ii-midzynarodowa-konferencja-naukowa-wyzwania-i-dylematy-fizjoterapii

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