Трускавець: де можна поїсти, переночувати і не тільки…

By  | 26.12.2018 | Filed under: Публікації

/Практичні поради для туристів та мандрівників і трохи інформації про відпочинкові заклади, ресторани, готелі, а також поради, які полегшать перебування у Трускавці/

Місцеві журналісти, гіди та фахівці туристичного бізнесу зібрали для вас опис найцікавіших об’єктів чи найякісніших закладів Трускавця у кожній з можливих сфер зацікавлень туристів.

Де можна швидко поїсти?

1. Кафе-бістро «Солохина кухня» (вул. Стебницька, 1, навпроти церкви св. Миколая).

2. Кафе-ресторан «Бойківська світлиця» (вул. Мазепи, 23-А, тел. 097-63-24-923).

3. Кафе-ресторан в готелі «Марко» (вул. Городище, 1-А, тел. 097-107-05-91).

4. Готель-ресторан «Річки» (вул. Шевченка, 21, тел. 067-28-777-21).

5. Кафе готелю «Оріана» (пров. Тихий, 8, тел. 067-967-68-30).

Де можна переночувати та похарчуватися?

1. Готель «Трускавець 365» (вул. Дрогобицька, тел. 067-314-63-80).

2. Готель-піцерія «Дворик Лева» (вул. Різняка-Макомацького, 2, тел. 067-320-53-58).

3. Готельна група «Набі» та «Сані» (вул. Шевченка, тел. 03247-6-96-00).

4. «Алмаз» та «Кристал» від Української Готельної Групи (вул. Суховоля, тел. 067-370-33-70).

Де можна випити запашної кави?

1. Кав`ярня «Італьяно» (вул. Стебницька).

2. Кав`ярня «Шоколад» (вул. Суховоля, тел. 093-216-14-70).

3. Фреш-кафе «Раймонд» (площа Незалежності).

Що можна відвідати?

1. Дельфінарій «Оскар».

2. Музей історії міста.

3. Художній музей Михайла Біласа.

4. СПА-центри «Женева» і «Молдова».

5. Медично-діагностичний центр «МедПалас».

6. Гірськолижний комплекс «Буковиця».

7. Екскурсії: фортеця «Тустань» (с. Урич), місто Дрогобич (сільзавод), Борислав (церква св. Анни), екскурсія центральною частиною Трускавця.

8. Шопінг в Трускавці (супермаркет «Фуршет» і торговий комплекс «ТКС» на вул. Суховоля і супермаркет «АТБ» на вул. Стебницькій, а також сувенірний ринок на бульварі Ю. Дрогобича та міський ринок на вул. Стебницькій).

9. Магазин-пекарня «Братрура» на вул. Стебницькій.

Більше інформації можна отримати в Центрі туристичної інформації (м. Трускавець, вул. Бориславська, 1).

Підготував Віктор Пиців,

за сприяння місцевого осередку Асоціації екскурсоводів України у Львівській області


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