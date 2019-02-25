Трускавець готується до Фестивалю «Радуйся, Маріє!»

На свято Благовіщення, 7 квітня, у Трускавці заплановано проведення міського фестивалю духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!». Цей фестиваль у Трускавці пройде вже вчетверте, він є культурно-мистецькою акцією, метою якої є поширення і збагачення духовних і культурних цінностей української молоді; популяризації сучасної духовної, релігійної пісні та поезії; відзначення свята Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Організатори фестивалю: Релігійно-просвітницький центр ім. о. І. Валюха, Трускавецький деканат УГКЦ, Будинок учнівської творчості м. Трускавця.
Згідно Положення про фестиваль, змагання проходитимуть в номінаціях: 1) солісти-вокалісти; 2) художнє читання; 3) авторська пісня (написана учасником конкурсу); 4) авторське читання; 5) вокальні ансамблі; 6) групове читання.
До участі у фестивалі «Радуйся, Маріє!» запрошуються діти та молодь, які проживають чи навчаються у м. Трускавці: І вікова категорія 7-11 років; ІІ вікова категорія 12-16 років.
Фестиваль духовної пісні та поезії «Радуйся Маріє!» проводиться у формі фестивалю-конкурсу.
Учасники фестивалю-конкурсу в кожній номінації представляють один твір духовно-релігійного змісту.
Час виконання одного твору – до 5 хвилин.
Вокалісти виконують пісню з інструментальним супроводом, акапельно або під фонограму мінус.
Супроводжуючі особи (учасники інструментального ансамблю, бек-вокалісти, акомпаніатори та інші особи, які допомагають виконавцеві) не нагороджуються.
Заявки на участь у конкурсі подаються до 29 березня 2019 р. на електронну адресу БУТ: truskavets.but@gmail.com
Телефон для довідок: 050-573-52-82 (Роксолана Мартинюк).
Журі фестивалю
Журі визначає та нагороджує кращих виконавців дипломами та призами.
Оргкомітет та журі можуть запровадити додаткові призові номінації, або відзначення а також гран-прі фестивалю-конкурсу.
Критерії оцінювання:
- поєднання мистецького образу з духовним змістом твору;
- майстерність виконання (емоційність виступу, дикція, чистота інтонування…);
- творчий підхід до розкриття пропонованої тематики;
- сценічна культура; костюм; робота з реквізитом;
- відповідність репертуару виконавським можливостям та віку учасника.
Форма заявки:
1. Номінація.
2. Вік.
3. Назва навчального закладу.
4. Прізвище та ім’я.
5. Назва та автор твору.
6. Керівник.
7. Кількість учасників.
8. Контактний телефон.
Вл. інф.
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