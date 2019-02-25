Трускавець готується до Фестивалю «Радуйся, Маріє!»

На свято Благовіщення, 7 квітня, у Трускавці заплановано проведення міського фестивалю духовної пісні та поезії «Радуйся, Маріє!». Цей фестиваль у Трускавці пройде вже вчетверте, він є культурно-мистецькою акцією, метою якої є поширення і збагачення духовних і культурних цінностей української молоді; популяризації сучасної духовної, релігійної пісні та поезії; відзначення свята Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Організатори фестивалю: Релігійно-просвітницький центр ім. о. І. Валюха, Трускавецький деканат УГКЦ, Будинок учнівської творчості м. Трускавця.

Згідно Положення про фестиваль, змагання проходитимуть в номінаціях: 1) солісти-вокалісти; 2) художнє читання; 3) авторська пісня (написана учасником конкурсу); 4) авторське читання; 5) вокальні ансамблі; 6) групове читання.

До участі у фестивалі «Радуйся, Маріє!» запрошуються діти та молодь, які проживають чи навчаються у м. Трускавці: І вікова категорія 7-11 років; ІІ вікова категорія 12-16 років.

Умови фестивалю

Фестиваль духовної пісні та поезії «Радуйся Маріє!» проводиться у формі фестивалю-конкурсу.

Учасники фестивалю-конкурсу в кожній номінації представляють один твір духовно-релігійного змісту.

Час виконання одного твору – до 5 хвилин.

Вокалісти виконують пісню з інструментальним супроводом, акапельно або під фонограму мінус.

Супроводжуючі особи (учасники інструментального ансамблю, бек-вокалісти, акомпаніатори та інші особи, які допомагають виконавцеві) не нагороджуються.

Заявки на участь у конкурсі подаються до 29 березня 2019 р. на електронну адресу БУТ: truskavets.but@gmail.com

Телефон для довідок: 050-573-52-82 (Роксолана Мартинюк).

Журі фестивалю

Журі визначає та нагороджує кращих виконавців дипломами та призами.

Оргкомітет та журі можуть запровадити додаткові призові номінації, або відзначення а також гран-прі фестивалю-конкурсу.

Критерії оцінювання:

- поєднання мистецького образу з духовним змістом твору;

- майстерність виконання (емоційність виступу, дикція, чистота інтонування…);

- творчий підхід до розкриття пропонованої тематики;

- сценічна культура; костюм; робота з реквізитом;

- відповідність репертуару виконавським можливостям та віку учасника.

Форма заявки:

1. Номінація.

2. Вік.

3. Назва навчального закладу.

4. Прізвище та ім’я.

5. Назва та автор твору.

6. Керівник.

7. Кількість учасників.

8. Контактний телефон.

Вл. інф.

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