Трускавець відвідали діти з Польщі

By  | 23.05.2017 | Filed under: Публікації

16 травня цього року в рамках діяльності туристично-економічного кластеру «Бескиди» до Трускавця з польського міста Сянок прибула велика група дітей зі спеціального навчально-виховного Осередку для неповносправних дітей. Діти, їх опікуни та працівники Осередку на чолі з його директором Робертом Дудеком та в супроводі голови правління ГО «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька, який організовував цей візит з української сторони,  відвідали виставу в дельфінарії, прогулялись Трускавцем та оглянули міжнародну Клініку реабілітації професора Козявкіна.

- Візит до Трускавця справив неабияке враження на гостей з Сянка, а найбільше на дітей, котрі не мають змоги часто кудись їздити, тим більше в Україну, – розповів директор Осередку Роберт Дудек. – Добре, що серед польських посадовців і бізнесменів є багато людей, котрі змогли фінансово долучитися для організації такої поїздки. Також я вдячний Івану Цегенькові, котрий зумів нам все організувати і супроводжував нас в Трускавці.

На завершення гості подякували за гостинність всім мешканцям Трускавця і працівникам закладів, котрі вони відвідали.

Вл. інф.

Трускавецький вісник

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Для власників ретро авто- та мото-техніки
    22.05.2017 | 19:01

    Трускавецький вісник Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • Укладення підлогового покриття – Польща
    19.05.2017 | 13:53

    Фірма TOP SPORT, яка спеціалізується на укладенні підлогових покриттів на різного типу спортивних об’єктах, шукає в свою команду нових працівників! Фірма знаходиться в Бельсько Бява. Шукаємо кандидатів зі знанням польської мови, як і також осіб, які лише починають вивчати мову. Вакансія лише для чоловіків! Ставка на годину 13 зл. брутто. +25% від ставки за роботу [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

VK опитування: Найбільш впливова особа Трускавця

Архіви