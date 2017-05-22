Трускавець відвідали діти з Польщі

16 травня цього року в рамках діяльності туристично-економічного кластеру «Бескиди» до Трускавця з польського міста Сянок прибула велика група дітей зі спеціального навчально-виховного Осередку для неповносправних дітей. Діти, їх опікуни та працівники Осередку на чолі з його директором Робертом Дудеком та в супроводі голови правління ГО «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька, який організовував цей візит з української сторони, відвідали виставу в дельфінарії, прогулялись Трускавцем та оглянули міжнародну Клініку реабілітації професора Козявкіна.

- Візит до Трускавця справив неабияке враження на гостей з Сянка, а найбільше на дітей, котрі не мають змоги часто кудись їздити, тим більше в Україну, – розповів директор Осередку Роберт Дудек. – Добре, що серед польських посадовців і бізнесменів є багато людей, котрі змогли фінансово долучитися для організації такої поїздки. Також я вдячний Івану Цегенькові, котрий зумів нам все організувати і супроводжував нас в Трускавці.

На завершення гості подякували за гостинність всім мешканцям Трускавця і працівникам закладів, котрі вони відвідали.

Вл. інф.

Трускавецький вісник

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