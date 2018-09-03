Трускавецькі футболісти виборюють перемоги

2 вересня відбувся 11 тур чемпіонат Дрогобицького району. В грі між ФК “Забівка” (Стебник) та ФК “Зоря” (Трускавець) перемогу здобула трускавецька команда. З рахунком 4:5 перемогла доросла команда, голи забивали Михайло Бобоцько (1), Андріян Фрідрак (2), Йосип Кішко (1), Ростислав Ковельський (1). Юнаки зіграли внічию з рахунком 0:0.

А от інша трускавецька футбольна команда «Вікторія» зіграла «навпаки» – у грі з ФК «Хімік» (Новий Розділ) перемогу вибороли саме юнаки (1:2), тоді як дорослі зіграли внічию (0:0). Команда грає в чемпіонаті Львівської області.

І в одній, і в другій команді дякують всім тим, хто вболіває за футбол у Трускавці та підтримує його в різний спосіб, особливо фінансово.

Також читайте