Трускавецькі футболісти виборюють перемоги

By  | 03.09.2018 | Filed under: Новини

2 вересня відбувся 11 тур чемпіонат Дрогобицького району. В грі між ФК “Забівка” (Стебник) та ФК “Зоря” (Трускавець) перемогу здобула трускавецька команда. З рахунком 4:5 перемогла доросла команда, голи забивали Михайло Бобоцько (1), Андріян Фрідрак (2), Йосип Кішко (1), Ростислав Ковельський (1). Юнаки зіграли внічию з рахунком 0:0.

А от інша трускавецька футбольна команда «Вікторія» зіграла «навпаки» – у грі з ФК «Хімік» (Новий Розділ) перемогу вибороли саме юнаки (1:2), тоді як дорослі зіграли внічию (0:0).  Команда грає в чемпіонаті Львівської області.

І в одній, і в другій команді дякують всім тим, хто вболіває за у Трускавці та підтримує його в різний спосіб, особливо фінансово.

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