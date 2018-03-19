Трускавецький дельфінарій долучився до акції «Єдина Україна»

Розважально-оздоровчий комплекс із дельфінами «Оскар» долучився до акції «Єдина Україна», яка відбувається у рамках соціального проекту «Мій тато захищає Україну» та за сприяння і підтримки Львівської міської ради.

Під час акції «Єдина Україна», до Львова на три дні (3-5 квітня) завітали діти з різних куточків Луганщини, в тому числі прифронтової зони. Для цих дітей, віком від 8 до 14 років, організували насичене та цікаве дозвілля. Протягом часу, проведеного у Львові, дітей ознайомили з містом, провели пізнавальну екскурсію, залучили до майстер-класів з написання великодніх писанок, карамельних цукерок і мила. Та найбільшим сюрпризом для дітлахів, який підготували організатори насамкінець їхньої подорожі на західну Україну, стала поїздка у дельфінарій.

За словами організаторів, ці хлопчики та дівчатка нічого подібного не бачили у своєму житті, тому знайомство із дельфінами для них стало неймовірною подією. У 31 дитини перехопило дух у той момент, як тільки вони переступили поріг дельфінарію. Перегляд драйвового шоу із чорноморськими дельфінами та морськими котиками викликали у маленьких відвідувачів з Луганщини неймовірні емоції. Вони із захватом дивилися виставу, ловили кожен момент, тішилися та дивувалися трюкам цих дивовижних морських тварин. Як зізналися діти в один голос, цю поїздку у трускавецький дельфінарій вони запам’ятають на все життя.

«Важко дивитися на таких дітей, які стали заручниками війни. Вони беззахисні. І замість безтурботного життя, уже чотири роки живуть у страху через те, що поряд відбуваються бойові дії. Тому важливо цих хлопців та дівчат відволікти, розрадити та надати підтримку. Долучившись до проекту «Моя Україна», ми хотіли, щоб маленькі жителі Сходу ближче познайомилися із морським світом і його жителями і таким чином морально відпочили. Адже дельфіни позитивно впливають на психологічний стан людини, заряджають її енергією та позитивом. Тож сподіваємося, цей візит у дельфінарій став корисним для гостей із Луганщини», – зазначили в адміністрації «Оскару».

До слова, метою даної акції «Єдина Україна» є демонстрація єдності країни, патріотизму людей, які проживають на сході і заході, а також знайомство молоді із різних регіонів України задля обміну досвідом (звичаями, традиціями, тощо) та налагодження дружніх стосунків.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

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