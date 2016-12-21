Триває досудове розслідування у справі вбивства

Під керівництвом Дрогобицької місцевої прокуратури слідчим відділом Дрогобицького відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вечірню пору доби 19.12.2016 житель м. Стебника «І», перебуваючи за місцем власного проживання, будучи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих непорозумінь із громадянином «С», з метою позбавлення життя останнього, умисно заподіяв йому тілесні ушкодження в життєво важливі ділянки тіла, які призвели до смерті останнього.

На даний час вирішується питання про обрання громадянину «І» міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Трускавецький вісник

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