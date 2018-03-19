Цікава інформація про основні обов’язки батьків щодо своєї дитини

/Від директора Стрийського місцевого центру з надання безоплатної воринної правової допомоги Марією Николаїшин/

Батьківські права та обов’язки виникають тільки в тому випадку, коли установлено походження даної дитини від певних батьків.

- Які обов’язки батьків щодо своєї дитини виникають першими?

- Стаття 143 Сімейного кодексу України чітко вказує нам на перший обов’язок батьків: мати, батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов’язані забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я. Такий самий обов’язок має й мати дитини, яка не перебуває у шлюбі, а також і батько який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, батьківство якого визначено у свідоцтві про народження дитини або визнано за рішенням суду, зобов’язаний за повідомленням служби у справах дітей, що здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, забрати дитину для утримання та виховання з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробила мати дитини. У разі якщо батько не перебуває у шлюбі, він набуває статусу одинокого батька.

- Хто повинен подбати про реєстрацію народження дитини?

- Це ще один обов’язок батьків. Стаття 144 Сімейного кодексу України. зобов`язує батьків невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Зауважу, що зараз, якщо батько і мати визначилися із прізвищем та іменем дитини, реєстрацію її народження можуть здійснити у пологовому будинку. Уже тривалий час існує таке нововведення, що працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється виїзний прийом громадян безпосередньо у закладі охорони здоров’я, де приймаються пологи. До них і можуть звернутися батьки дитини.

- Які ж ще обов‘язки батьків?

- Обов’язки батьків добре описані у ст. 150 Сімейного кодексу України, згідно якої батьки зобов’язані:

- виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

- піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

- забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

- поважати дитину.

Окрім того ще й накладені певні заборони на батьків. Так, забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини, фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Законом України “Про охорону дитинства” визначено, що батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.

Ще важливо, що батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття це передбачено ст. 180 Сімейного кодексу України. Способи такого утримання визначаються батьками за домовленістю між собою. За рішенням суду можуть присуджуватися аліменти.

- Хто несе більшу відповідальність, хто має більше обов’язків щодо дитини?

- Законодавчо встановлений принцип повної рівності обох батьків у питаннях виховання дітей, і жоден із них не має будь-яких переваг. Питання щодо виховання дитини вирішується батьками спільно. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання та розвиток дитини. Це обумовлено у ч. 1 статті 141 цього ж кодексу.

- А як бути, коли батьки розлучилися?

- Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

- Я знаю випадки, коли батьки не виконують свої обов’язки? Чи вони можуть нести за це відповідальність?

- Цікаве запитання. На нього дамо відповідь у наступній статті.

Зазначимо, що консультація надана у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО». Який реалізовується на всеукраїнському рівні з минулого року.

Ми і надалі спілкуватимемося із директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією Николаїшин. А наразі нагадуємо нашим читачам, що з 2016 року на Дрогобиччині діють 3 бюро правової допомоги – відділи цього центру. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00. Отримати детальну індивідуальну консультацію з цього питання Ви можете, звернувшись працівників бюро правової допомоги.

Марія Бойко

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