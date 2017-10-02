Тиждень УПА в трускавецькому музеї

Весь тиждень (з понеділка 9 жовтня по неділю 15 жовтня) музей історії міста-курорту Трускавця проводить заходи з нагоди 75-річчя створення УПА, 5-річчя експозиції «Повстанська криївка» та до Дня Захисника Вітчизни.

У вівторок, 10 жовтня, до трускавецького музею завітали учні 7-10 класів з Доброгостівської ЗСШ І-ІІІ ім. Івана Боберського та НВК «ЗСШ №2-гімназія» м. Трускавця. Вони мали можливість переглянути фільм про УПА «Залізна сотня». Цей перегляд став справжнім уроком історії України середини ХХ століття.

А сьогодні, 11 жовтня, науковий співробітник музею Любов Константинова підготувала для відвідувачів не менш цікаву програму. Окрім екскурсії «Повстанською криївкою» на гостей музею чекала розповідь про поневіряння українців на каторзі в Сибірі, про виселення «бандерівців», серед яких більшість становили діти, жінки та люди похилого віку, про нелюдські умови перевезення у товарних вагонах та безпосереднього перебування в Сибірі.

Любов Константинова приблизила присутнім силуети кількох жінок – учасниць повстанського руху, зокрема Катерини Зарицької (зв’язкової Романа Шухевича).

А згодом на учасників заходу очікував перегляд документального фільму «Довічно закохані», підготовленого на замовлення телеканалу «1+1». В стрічці розповідається про життєві долі членів ОУН-УПА, в’язнів сталінських концтаборів, котрі поєднали свої долі вже після відбуття каторги. Зворушливі історії простих чоловіків та жінок, котрі знайшли своє кохання на зоні та пронесли світло і добро через бурі поневірянь, мають можливість засіяти в юних дитячих серцях зерна патріотизму, любові до рідної землі та справедливості, віру у перемогу добра над злом. Як і вчора, сьогодні також в музейному уроці мужності взяли участь учні з доброгостівської та трускавецьких шкіл.

Перегляди документальних фільмів, уроки мужності та екскурсії повстанською криївкою проходитимуть у трускавецькому музеї також у четвер, п’ятницю та неділю. У суботу натомість головні заходи з нагоди відзначення 75-ліття УПА та Дня Захисника Вітчизни проходитимуть біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

Володимир Ключак

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