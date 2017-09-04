У Бориславі поліцейські викрили квартирного злодія

By  | 05.09.2017 | Filed under: Новини

У Бориславське відділення поліції 4 вересня за допомогою звернувся 24-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що за час його двомісячної відсутності з його квартири було викрадено: аудіо колонки, мобільний телефон, золоту обручку, банківські картки та інші речі.

Як встановили правоохоронці, злодій проник у приміщення, пошкодивши металопластикове вікно. Особу зловмисника також встановлено – ним виявився 37-річний місцевий мешканець. Викрадені речі він встиг здати у ломбард, де їх і виявили поліцейські.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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