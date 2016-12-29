У Бориславі правоохоронці викрили шахрая

Працівники Бориславського відділення поліції викрили зловмисника, котрий у шахрайський спосіб заволодів мобільним телефоном пацієнта лікарні.

У Бориславське відділення поліції 3 січня близько 17.00 за допомогою звернувся 42-річний мешканець одного з сіл району. Чоловік повідомив, що у одному з відділень місцевої лікарні невідомий чоловік у шахрайський спосіб заволодів його мобільним телефоном «Самсунг».

На місце події виїжджали група реагування та слідчо-оперативна група.

«Встановлено, що потерпілий звернувся у лікарню по медичну допомогу. У відділенні з ним зав’язав розмову молодий чоловік. Він розповів, що відвідує хворого товариша та попросив скористатись мобільним телефоном. Чоловік, нічого не підозрюючи, передав свій телефон незнайомцю, котрий під час розмови вийшов з приміщення і втік. Зрозумівши, що став жертвою шахрая, потерпілий звернувся по допомогу у поліцію», – розповів начальник Бориславського відділення поліції підполковник поліції Олександр Закутний.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника – ним виявився 24-річний мешканець Борислава. Речовий доказ (мобільний телефон) поліцейські у нього вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі. Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів, проводяться слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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