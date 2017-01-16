У Бориславі правоохоронці затримали трьох зловмисників під час скоєння крадіжки з будинку

В Бориславське відділення поліції 18 грудня близько третьої ночі надійшло анонімне повідомлення, що на вулиці Зеленій троє невідомих проникли у будинок.

На місці події правоохоронці встановили, що троє зловмисників розбили вікно, проникли у будинок і звідти викрали чотири металеві труби. Ними виявились троє місцевих мешканців, віком 23 і 25 років. Поліцейські вилучили у них викрадені речі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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