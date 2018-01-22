У Бориславі рятувальники витягнули коня із каналізаційного колодязя

By  | 24.01.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 23 січня о 10:56 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Борислав на вул. Раточинська, 99 під час випасання на приватній території в каналізаційний колодязь впав кінь та не може самостійно вибратись.

Місцеві рятувальники негайно прибули на місце події, і взялися до порятунку переляканої та замерзлої тварини. Пожежними рукавами коня обв’язали, і за допомогою гака витягнули із люка на поверхню. Тварину передали власнику.

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