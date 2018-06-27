У Бориславі відкрили мультифункціональний спортивний комплекс зі штучним покриттям

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, вчора, 28 червня, на стадіоні «Нафтовик», що у Бориславі на вулиці Євгена Коновальця, 6, відбулось урочисте відкриття мультифункціонального спортивного майданчика зі штучним трав’яним покриттям.

Мультифункціональний спортивний майданчик містить поле для гри в баскетбол і волейбол, а також тенісний корт.

Загальна вартість мультифункціонального спортивного майданчика зі штучним трав’яним покриттям становить 1 987 000 грн. З них 500 тис. грн. обласного бюджету, 1 млн. 330 тис грн. з ДФРР та 157 тис. грн. – місцевий бюджет.

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