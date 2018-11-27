У Бориславі збільшили тарифи на тепло

Виконавчий комітет Бориславської міської ради підтримав рішення про корегування тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго».

Відповідне рішення підтримали на засіданні виконкому. Про це ІА ZIK повідомили у Бориславській міській раді.

Затверджено тарифи на теплову енергію:

- для потреб населення – 1800,70 грн/Гкал (без ПДВ);

- для потреб бюджетних установ – 1800,70 грн/Гкал (без ПДВ);

- для потреб інших споживачів – 1800,70 грн/Гкал (без ПДВ).

Тариф на послугу з централізованого опалення для потреб населення: для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1818,38 грн /Гкал (без ПДВ); для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 42,79 грн/м2 (з ПДВ).

Рішення набуває чинності: для населення – з 15 грудня 2018 року; для всіх інших споживачів – з 1 грудня 2018 року.

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