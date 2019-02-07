У Дрогобичі напередодні дня святого Валентина «любитимуть» депутатів

До дня всіх закоханих Дрогобич долучиться до Всеукраїнської акції «Полюби депутата свого міста». Як інформує прес-служба Всеукраїнської ініціативи «Активна громада», в місті Котермака акція пройде напередодні Дня св. Валентина, у середу, 13 лютого. З 12 до 13 години на площі Ринок люди можуть написати на полотні за що вони люблять депутатів місцевої ради та за що любили би їх ще дужче.

«Депутати перш за все люди, і їх є за що любити. Акція націлена на налагодження діалогу між громадянами та депутатами місцевих рад та інформування жителів міст про те, як вони можуть звертатися до обранців, чим допомагати в роботі. Депутат місцевої ради працює на громадських засадах і часто не може знати про всі проблеми в мікрорайоні чи місті», – пояснюють суть акції в ВІ «Активна громада».

В рамках акції кожен зможе ознайомитися зі списком депутатів і в разі потреби написати звернення, доручення чи пропозицію щодо покращення життя в місті.

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