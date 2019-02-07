У Дрогобичі напередодні дня святого Валентина «любитимуть» депутатів

By  | 12.02.2019 | Filed under: Новини

До дня всіх закоханих долучиться до Всеукраїнської акції «Полюби депутата свого міста». Як інформує прес-служба Всеукраїнської ініціативи «Активна громада», в місті Котермака акція пройде напередодні Дня св. Валентина, у середу, 13 лютого. З 12 до 13 години на площі Ринок люди можуть написати на полотні за що вони люблять депутатів місцевої ради та за що любили би їх ще дужче.

«Депутати перш за все люди, і їх є за що любити. Акція націлена на налагодження діалогу між громадянами та депутатами місцевих рад та інформування жителів міст про те, як вони можуть звертатися до обранців, чим допомагати в роботі. Депутат місцевої ради працює на громадських засадах і часто не може знати про всі проблеми в мікрорайоні чи місті», – пояснюють суть акції в ВІ «Активна громада».

В рамках акції кожен зможе ознайомитися зі списком депутатів і в разі потреби написати звернення, доручення чи пропозицію щодо покращення життя в місті.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Комерційна пропозиція від Львівської майстерні вареників
    07.02.2019 | 14:14

    Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (285)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • У Трускавці вшанують пам`ять Небесної Сотні
    05.02.2019 | 14:55

    Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (285)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви