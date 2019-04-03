У Дрогобичі поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки телевізора

У Дрогобицький відділ поліції 9 квітня за допомогою звернувся 36-річний мешканець райцентру. Чоловік повідомив, що вночі з його підвального приміщення було викрадено телевізор вартістю десять тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі.

Як встановили поліцейські до скоєння крадіжки причетний 46-річний місцевий мешканець, котрий вже притягувався до кримінальної відповідальності. Речові докази правоохоронці у нього вилучили. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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