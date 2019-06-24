У Дрогобичі поліцейські затримали причетного до заподіяння ножових поранень

By  | 01.07.2019 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції 29 червня надійшло повідомлення про травмування чоловіка в будинку на вулиці Івана Франка. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що між 52-річним мешканцем Дрогобича та його 62-річним сусідом  виник конфлікт, під час якого старший з чоловіків заподіяв ножові поранення молодшому. Потерпілого доставили у лікарню з діагнозом: «проникаючі поранення живота, різана рана губи».

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України та оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті – від п’яти до восьми  років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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