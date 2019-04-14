У Дрогобичі презентували книгу спогадів «Владика Юліян Вороновський»

17 квітня у Центрі душпастирства молоді, в м. Дрогобич, з нагоди 25-ліття інтронізації блаженної пам’яті владики Юліяна Вороновського відбулась презентація книги спогадів «Владика Юліян Вороновський». Захід організувала парафія Катедрального собору Пресвятої Трійці. На захід прибули: владика Ігор, митрополит Львівський, владика Ярослав, єпископ Самбірсько-Дрогобицький, владика Григорій, єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії, духовенство єпархії та дрогобичани. Захід провадив о. Тарас Гарасимчук, парох парафії Пресвятої Трійці та упорядник книги-спогадів, а також Світлана Фаринович, яка займалась літературною редакцією книги.

З привітальним словом до присутніх звернувся владика Ярослав. Єпископ навів слова апостола Павла з послання до Тимотея: “Я боровся доброю борнею, скінчив біг – віру зберіг. 8 Тепер же приготований мені вінок справедливости, що його дасть мені того дня Господь, справедливий Суддя; та не лише мені, але всім тим, що з любов’ю чекали на його появу” (Тим. 4, 7-8). Цими словами можна підсумувати життя владики Юліяна Вороновського, зокрема те, що він зробив для Бога, для Церкви, для свого народу і для кожного з нас. «Любов до Бога і народу була головним мотивом його основних життєвих рішень, коли в 1958 р. він зголошується до студійського монастиря, в 1968 р. – стає ієромонахом, в 1986 р. – єпископом, а 1994 р. – єпископом Самбірсько-Дрогобицьким», – зазначив владика Ярослав.

Далі ведучі заходу розповіли про те, як впродовж двох років тривала праця над книгою, та про її зміст. Основу книги становлять 62 спогади, які впорядковані у чотири розділи. Цікавими є спогади одноліток владики; осіб, які перебули пліч-о-пліч із владикою підпілля; осіб, які запізнали єпископа Юліяна на зорі воскресіння Церкви. Із спогадів оо. Романа Мірчука та Івана Терлецького із США дізнаємося про становлення і функціонування семінарійної приспішеної групи та Львівської духовної семінарії Святого Духа у смт. Рудно. Звичайно, найбільш об’ємним і не менш цікавим є четвертий розділ, адже тут йде мова про владику як єпископа Самбірсько-Дрогобицького.

Окрім чотирьох розділів зі спогадами, книга містить вступне слово владики Ігоря, архиєпископа і митрополита Львівського, слово упорядника митр. прот. Тараса Гарасимчука, зміст та біографія єпископа Вороновського. У книзі використано цікаві світлини пов’язані із життям і діяльністю першого єпископа Самбірсько-Дрогобицького. Дизайн книги розробила Марта Походжай. Мовні редактори: Світлана Фаринович та Ігор Трохимчук. Книга надрукована у дрогобицькому видавництві «Коло», директор – Микола Походжай. Її тираж – 1000 примірників.

Упродовж презентації виконувались мистецькі твори присвячені владиці Юліяну Вороновському. Відтак враженнями від праці над книгою поділився видавець – Микола Походжай, а також дизайнер книги – Марта Походжай.

Далі до присутніх звернувся владика Ігор. “Форма цієї книги така, що кортить її взяти в руки і погортати”, – жартівливо сказав владика Ігор. “Чистий дух покори й любові, якими пройняті спогади про владику Юліяна, надихатиме нас на великі звершення”, – сказав промовець.

Наприкінці заходу о. Тарас Гарасимчук подякував усім, хто долучився до видання книги-спогадів «Владика Юліян Вороновський», організаторам презентації та всім, хто прийшов на цей захід.

Прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ

Також читайте