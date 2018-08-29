У Дрогобичі пройде презентація сайту «Змістовно»

У четвер, 30 серпня, в Дрогобичі відбудеться презентація нового сайту «Змістовно» (www.zmistovno.com.ua), котрий вже встигли полюбити дрогобичани. На сайті публікується багато цікавих матеріалів, які дозволяють глибше пізнати як історію Дрогобича в цілому, так і історію конкретних об’єктів, вулиць, дрогобичан тощо. Напевно, найбільш популярними є статті та розвідки авторів Роксолани Буяк та Олега Стецюка, котрий попри молодий вік фактично став культовим дрогобичанином через свій проект Drohobyczer Zeitung. Проте й молоді автор не пасуть задніх та публікують цікаві репортажі. Зокрема, про Трускавець пише молодий журналіст Петро Юрса.

У Дрогобичі сайт «Змістовно» вже знайшов свою нішу культурно-просвітницького напрямку. Протягом останніх двох років медіапростір Дрогобича поповнився рядом сайтів, котрі намагаються скласти конкуренцію таким «зубрам» як ДрогобичІнфо чи «Галицька Зоря», проте переважно це проекти або під одну людину, або під певну політичну силу. Контент «Змістовно» свідчить, що для авторів ідеї нового сайту все ж головними залишаються не їхні амбіції, а прості дрогобичани, які вартують того, аби більше знати про рідне місто з давньою історією.

Презентація сайту «Змістовно» проходитиме в ресторані «Фелліні».

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