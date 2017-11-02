У Дрогобичі прокуратура виявила порушення законодавства у сфері земельних відносин та містобудівної діяльності

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, Дрогобицькою місцевою прокуратурою пред’явлено 7 позовів до Дрогобицької міської ради, її виконавчого комітету та 7 фізичних осіб, з метою визнання незаконними та скасування протиправних рішень щодо передачі ділянок і встановлення на них малих архітектурних споруд. На даний час 1 позов судом задоволено повністю, а ще 6 перебувають на розгляді.

Окрім цього, прокуратура виявила непоодинокі факти використання земельних ділянок, на яких розміщено тимчасові споруди без дозвільних документів, а також зафіксувала випадки бездіяльності органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, які недостатньо реагували на порушення та не вживали заходів для притягнення зловмисників до відповідальності.

Відтак, за фактами самочинного встановлення тимчасових споруд, органами прокуратури зареєстровано 4 кримінальні провадження, до суду пред’явлено 14 позовів, зокрема, з метою скасування незаконних рішень органів місцевого самоврядування, демонтажу самовільно встановлених споруд та звільнення від них земельних ділянок. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

Законність розміщення та функціонування тимчасових споруд, у яких здійснюється підприємницька діяльність, перебуває на контролі органів прокуратури області, зазначають у прес-службі.

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