У Дрогобичі судитимуть чоловіка, який намагався обікрасти підприємство

Обвинувальний акт щодо працівника публічного акціонерного товариства, який намагався її вчинити, скерований на розгляд суду.

В ході розслідування поліцейські встановили, що 56-річний місцевий мешканець намагався вивезти службовою вантажівкою за межі підприємства майно, яке належить ПАТ. Його орієнтовна вартість – понад 4 600 гривень. Служба безпеки підприємства, виявивши це майно в кузові автомобіля та викликала поліцію.

Правоохоронці, прибувши на місце події, задокументували факт правопорушення. Було відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.15 (замах на злочин) та ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за скоєння цього злочину – до трьох років позбавлення волі.

Наразі розслідування завершено. Обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження скеровані на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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