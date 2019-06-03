У Дрогобичі триває проект «Школа Громадянина», який втілюють у життя ГО «Варто – Галицькі новини» та ГО «Медіа Дрогобиччина». Проект спрямований на збільшення обізнаності школярів щодо використання інструментів участі та навчає як створювати петиції, подавати проекти на фінансування з бюджету участі, користуватися відкритими джерелами та ін.

Проект складається з двох модулів. Перший — це уроки, де учні знайомляться з усіма інструментами участі, дізнаються про можливості впливу на владу та участь у громадському житті. Другий модуль — це воркшопи, під час яких молодь створює власні проекти та шукає можливості для їх реалізації.

«Сьогодні ми перебуваємо на етапі другого модулю, – розповідає керівниця проекту Марія Тяжкун. – Учні, які пройшли навчання і увійшли в другий модуль, зустрілися з депутатами рад різних рівнів. Під час зустрічей відбулося визначення найбільш популярних проектів. Їх школярі, за сприяння депутатів та при нашій адвокаційній підтримці, будуть реалізовувати. Менторська підтримка й реалізація проекту має стати тим позитивним досвідом, який стимулюватиме молодь до подальшої активності у житті міста та країни.»

«Школа Громадянина» відбувається у 10-их класах шкіл №№1, 5, 14 та у гімназії ім. Б. Лепкого. З учнями вже сьогодні працюють депутат Львівської обласної ради Василь Масний, депутати Дрогобицької міської ради Роман Грицай, Зіновій Семенишин та Юрій Кушлик.

Які проекти мають бути зреалізовані за підсумком «Школи»? Встановлення автоматів харчування; налагодження системи теплопостачання; встановлення лавок на території школи (благоустрій); заміна вікон в спортзалі. «Все це має бути реалізовано до завершення навчального року 2019-2020. Учні – тоді вже одинадцятикласники – мають побачити на власні очі результат своєї роботи. Це, впевнена, надихне їх! А, отже, в майбутньому вони знатимуть, що варто не чекати, а впливати. Брати ініціативу в свої руки і досягати результату. Бо зміни є тоді, коли для них щось робиш. А не коли сидиш і чекаєш. Якщо чекати – то сидіти доведеться довго.

Організатори дякують депутатам, які вже долучилися, та запрошують інших обранців доєднуватися до таких ініціатив. Також дякуємо директорам шкіл та відділу освіти за сприяння у реалізації проекту», – додає Марія Тяжкун.

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