У Дрогобичі відбулась Пресвітерська рада

Як інформує прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, 9 листопада у Дрогобичі в приміщенні Єпархіального управління Самбірсько-Дрогобицької єпархії відбулось засідання Пресвітерської ради. Засідання ради розпочав владика Ярослав, єпископ Самбірсько-Дрогобицький, який привітав пресвітерів та пригадав присутнім питання, які мали розглядатись на цьому засіданні ради.

Владика Ярослав ознайомив пресвітерів з планом святкувань 25-ліття Самбірсько-Дрогобицької єпархії, які відбуватимуться наступного року.

Далі доповідь про актуальний стан “Біблійного апостоляту” в єпархії виголосив о. Ігор Цмоканич, який є відповідальним за це служіння в єпархії. Священик наголосив, що мета апостоляту зробити Святе Письмо доступним і зрозумілим для вірних. Отець Ігор зазначив, що в останні роки побачили світ ряд книг, якими можуть скористатись священики для організації біблійних зустрічей при парафіях.

Опісля на розгляд Пресвітерської ради було подано канонічно-адміністративні питання.

Пресвітерська рада згідно з кан. 264 ККСЦ є дорадчим органом єпархіального єпископа в тих справах, які стосуються потреб пастирської діяльності і добра єпархії. До її складу належать священики, делеговані духовенством кожного деканату єпархії, а також пресвітери, які належать до ради згідно із займаного уряду. Певну кількість членів Пресвітерської ради з-посеред єпархіального духовенства обирає єпархіальний єпископ. Термін повноважень даної Пресвітерської ради складає 5 років.

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