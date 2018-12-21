У Дрогобичі відкрили навчально-практичний центр будівельної галузі

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 22 грудня на базі Дрогобицького вищого професійного училища №19 (директор Володимир Маринкевич) відкрили навчально-практичний центр з підготовки робітників за професіями штукатур, лицювальник-плиточник, маляр. Центр створили з метою впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій, удосконалення навичок майстрів виробничого навчання та розширення соціального партнерства у сфері підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників.

Функціональні можливості новоствореного центру презентували учні навчального закладу під час майстер-класів. Зокрема, показали гостям усі етапи покладання плитки та фарбування стін.

«Цей навчально-практичний центр дасть можливість ще краще готувати майбутніх майстрів. Наш регіон веде інтенсивне будівництво, відповідно, такі професії як: будівельник, маляр, штукатур дуже популярні і потрібні», – зазначив директор Вищого професійного училища №19 Володимир Маринкевич.

У новоствореному центрі діятимуть три майстерні: малярня, штукатурня та лицювально-плиточна майстерня. Також у центрі буде майстерня практичної та теоретичної підготовки.

На відкриття навчально-практичного центру з підготовки робітників за професіями штукатур, лицювальник-плиточник, маляр з обласного бюджету виділили 1,05 млн грн.

«У межах програми «Розвиток освіти Львівщини» на заклади професійної освіти області у 2018 році було виділено 50 млн грн. Таким чином, з одного боку – ми надаємо можливість нашим роботодавцям отримати якісні кадри, а з другого – ми виконуємо найважливішу соціальну функцію. Молодь, отримавши якісну освіту, матиме можливість себе реалізувати у суспільстві», – зазначила директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Також під час відкриття центру за сумлінну працю в галузі професійно-технічної освіти та високий професіоналізм у підготовці матеріально-технічної бази Любомира Мандзій вручила грамоти кращим майстрам Дрогобицького вищого професійного училища №19.

Зазначимо, що сьогодні на Львівщині на базі училищ і ліцеїв працює уже 23 навчально-практичні центри.

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