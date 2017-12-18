У Дрогобичі відзначили річницю створення союзу ветеранів АТО

Як інформує прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, 16 грудня владика Ярослав, єпископ Самбірсько-Дрогобицький, взяв участь у заходах з відзначення першої річниці створення Дрогобицького округу ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО».

Звертаючись до присутніх, єпископ Самбірсько-Дрогобицької Єпархії висловив щиру вдячність українським воїнам за ту велику роль, яку вони відіграли і відіграють в новітній історії України, та, зокрема, сказав: «Ви стали справжньою скелею на захисті незалежності й суверенітету України, пройшовши найгарячіші етапи новітньої російської збройної агресії проти нашої держави. Ваша сила духу, терпіння та виваженість є для українців прикладом того, як треба любити свою країну, пишатися її історією і розбудовувати її майбутнє». Владика Ярослав також вручив Дрогобицькому округу ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» благословенну грамоту.

Ветерани АТО подякували священнослужителям за духовну опіку і під час бойових дій, і у мирному житті, зазначивши, що вони дуже цінують її, а тому вважали за необхідне просити у владики призначити для свої організації духівника, яким став прот. Тарас Коцюба.

На урочистостях, які пройшли в Народному домі м. Дрогобича, крім численних ветеранів, волонтерів та тих, хто допомагає воїнам АТО у мирному житті, також були присутні представники духовенства та державної влади і самоврядування, зокрема, владика Богдан (Манишин), єпископ-помічник Стрийської Єпархії УГКЦ, декан дрогобицький прот. Іван Паньків, військовий капелан УГКЦ прот. Михайло Коліщак, голова Львівської ОДА Олег Синютка, голова Дрогобицької РДА Володимир Шутко, міський голова Дрогобича Тарас Кучма, депутат Львівської обласної ради від Дрогобиччини Михайло Задорожний та інші.

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