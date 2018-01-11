У Дрогобичі водій “ВАЗу” травмував школярку

By  | 11.01.2018 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 січня близько 11.20 на вулиці Сагайдачного у місті . Як встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 21043», 34-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на пішохода, 14-річну місцеву дівчинку. Внаслідок автопригоди вона отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги дитина повернулася додому.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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