У Дрогобичі викрили нарколабораторію

Працівники управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно з працівниками Дрогобицького відділу поліції викрили підпільну нарколабораторію, яку організував 35-річний житель міста Дрогобич. Про це інформує відділ комунікації ГУ Національної поліції України у Львівській області.

Під час санкціонованого обшуку в господарських приміщеннях зловмисника виявлено і вилучено обладнання та інгредієнти для виготовлення психотропної речовини «амфетамін», а саме: колби, трубки, хімічні реактиви, розчинники, фольгу, градусники, шприци, чималу кількість порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін Також у будинку зберігалися поліетиленові пакети та пластикові ємкості з речовиною зеленого кольору рослинного походження, ззовні схожою на канабіс, прекурсори, фольгові згортки та електронні ваги.

Вилучені обладнання та речовини скеровані на експертизу. Загальна вартість виявлених наркотиків за цінами «чорного ринку» становить понад 150 000 грн.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, призначено експертизи.

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