У Дрогобичі за рішенням міського суду учасників злочинного угрупування взято під варту

Як повідомлялося раніше, працівники управління стратегічних розслідувань поліції Львівщини спільно з оперативниками Дрогобицького відділу поліції 10 лютого близько 21.00 затримали трьох зловмисників після скоєння крадіжки з квартири на вулиці Шевченка у Дрогобичі, коли вони саме «ділили здобич» – викрадені гроші та майно. Ними виявились місцеві мешканці, двоє віком 28 років, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності та третій – 35-річний.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Під час санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників та в орендованому гаражі поліцейські виявили та вилучили зброю, боєприпаси різного калібру, гранати, готівкові кошти та інші речові докази. Усе вилучене було скеровано у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України для проведення експертизи.

Також встановлено, що вони підтримували так звані «злодійські традиції» та впливали на криміногенну ситуацію у регіоні.

Зловмисників було затримано в порядку ст.208 КПК України. Дрогобицький міський суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном до 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі мільйона гривень – двом з них і 985 500 гривень – третьому.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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