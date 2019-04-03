У хабарництві викрили посадовця Бориславської міськради

Працівники управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, Головного управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Львівської області задокументували керівника одного із структурних підрозділів Бориславської міської ради у протиправній діяльності. Про це інформує Департамент захисту економіки Нацполіції України.

Було встановлено, що фігурант вимагає у суб’єкта підприємницької діяльності одну тисячу доларів США неправомірної вигоди. За вказану суму начальник управління пообіцяв вирішити питання, які входять до його компетенції – зокрема, за видачу відповідних документів на розміщення газозаправочного комплексу. 11 квітня під час отримання обумовленої суми хабара посадовця було затримано працівниками поліції та прокуратури.

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