У Києві презентували видання «Золоті сторінки української медицини»

10 липня в «Укрінформі» пройшла презентація видання «Золоті сторінки української медицини». Книга видана Українською конфедерацією журналістів. Презентація проходила за підтримки Президента Національної академії медичних наук України В.І. Цимбалюка та Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун. Модератором заходу виступила журналіст Ольга Ошитко з Української конфедерації журналістів. Мета заходу: поінформувати суспільство, у тому числі й професійну медичну спільноту, про те, що очікує медичну галузь у найближчій та віддаленій перспективі після того, як Верховна Рада України дала старт медичній реформі.

«Золоті сторінки української медицини» – це видання, в якому представлені провідні фахівці медичної галузі, яскраві особистості, які присвятили своє життя професії лікаря. В книзі презентовані національні надбання медичної галузі країни, що є свідченням її досягнень і тою скарбницею, в яку нинішнє покоління працівників охорони здоров’я складає все значуще для спадку нащадкам. Видання є спробою дослідити один із головних напрямів розвитку України – медичну реформу крізь призму нарисів про життя та діяльність знакових особистостей в сфері медицини та їхнє бачення організаційного і правового забезпечення реформування системи охорони здоров’я України.

Учасники презентації: Віталій Цимбалюк, Микола Голомша, Любомир Пиріг, Мирослав Шекета, Іван Кравченко, Анатолій Потопальський, Григорій Костинський, Леонід Ситар, Тетяна Гарник, Наталя Земна, Ігор Курілець, Ірина Купновицька, Ігор Чермак, Богдан Легінь, Володимир Стасюк, Федір Дахно, Ігор Вакалюк, Микола Рожко, Ірина Садов’як, Володимир Розуменко, Володимир Воробій, Людмила Жукова, Іван Коноваленко, Єлизавета Пінчук, Роман Грицевич, Віктор Гайдук, Лев Грицак, Олександр Чебаненко, Олександр Гавловський, Ніна Мельник, Анатолій Веремієнко, Іван Буркало, Василь Дяченко.

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