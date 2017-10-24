У Львівській ОДА напрацьовують план вирішення проблемних питань Стебницького калійного родовища солей

By  | 24.10.2017 | Filed under: Публікації

В понеділок, 23 жовтня, у Львівській ОДА відбулась нарада щодо вирішення проблемних питань Стебницького калійного родовища солей.

Зокрема, під час наради порушили питання про технічне завдання та проведення моніторингу, а також розглянули звернення ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» та Фонду державного майна України щодо скидів з хвостосховищ.

Зазначимо, що 10 жовтня, під час сесії Львівської обласної ради, депутати прийняли рішення про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для проведення моніторингових дослідження і передбачення розвитку подальшої ситуації в зоні впливу рудника №2 ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал».

Відтак, на цей моніторинг передбачили 1 млн 483 тис грн на повний комплекс досліджень.

- 30 вересня відбулося земної поверхні, ми досліджували, яким чином ситуація може розвиватися далі. Відповідно сьогодні скликали всі інституції, які займалися цим питанням. Серед них – Інститут геології та геофізики, Національний університет «Львівська політехніка», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ТзОВ «Інститут «Гірхімпром», – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

Також він додав, що у ході наради вдалось отримати відповіді від декотрих інституцій стосовно того, які першочергові заходи необхідно вжити і за підсумками наради, окрім того, підпишуть угоду про проведення моніторингових досліджень.

Слід нагадати, що оскільки у зоні впливу відроблених територій рудника № 2 розташовані об’єкти інфраструктури, у Львівській ОДА підготували звернення в Кабінет Міністрів України щодо виділення коштів для проведення першочергових заходів із запобігання негативних наслідків у результаті обвалу земної поверхні на території Дрогобицького району в межах земель гірничого відводу ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

Серед заходів:

- будівництво об’їзної автомобільної дороги та автомобільного моста;

- влаштування двох кільцевих транспортних розв’язок;

- винесення електричних опор, будівництва повітряних ліній електропередач;

- перенесення водогону Гірне-Дрогобич.

Прес-служба Львівської ОДА

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