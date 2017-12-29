У міській лікарні Трускавця встановили пам’ятну дошку Олександрові Соболю

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, днями в Трускавецькій міській лікарні було встановлено меморіальну таблицю засновникові хірургічного відділення Трускавецької міської лікарні, музикантові, книголюбові, патріотові-практикові Олександрові Івановичу Соболю. 27 грудня 2017 року видатному трускавецькому медикові виповнитися б 90 років.

У міській лікарні високо цінують спадщину, яку Олександр Соболь залишив по собі. На відкриття меморіальної дошки прийшли колеги легендарного хірурга, родина. Колеги та друзі згадували про його «золоті руки» та любов до пацієнтів, родина – про те, як він любив життя.

Пам’ятна дошка знаходиться на другому поверсі лікарні у хірургічному відділенні.

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