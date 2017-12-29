У міській лікарні Трускавця встановили пам’ятну дошку Олександрові Соболю

By  | 29.12.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, днями в Трускавецькій міській лікарні було встановлено меморіальну таблицю засновникові хірургічного відділення Трускавецької міської лікарні, музикантові, книголюбові, патріотові-практикові Олександрові Івановичу Соболю. 27 грудня 2017 року видатному трускавецькому медикові виповнитися б 90 років.

У міській лікарні високо цінують спадщину, яку Олександр Соболь залишив по собі. На відкриття меморіальної дошки прийшли колеги легендарного хірурга, родина. Колеги та друзі згадували про його «золоті руки» та любов до пацієнтів, родина – про те, як він любив життя.

Пам’ятна дошка знаходиться на другому поверсі лікарні у хірургічному відділенні.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №79417 Пропозиція про позику, подати заявку в межах
    29.12.2017 | 16:35

    Здравствуйте, Я місіс Джейн Бартон, я представляю Access Financial Loans Berhad, приватну кредитну компанію, що базується в Малайзії. Ми виділяємо 100% боргові позики, щоб фінансувати підприємства з усіх куточків світу щорічно на рівні 3%. Плани погашення дуже гнучки в залежності від типу бізнесу. Якщо у вас є бізнес, і ви шукали інвестора для фінансування такого [...]

  • №79413 Прошивка Бортового Комп. RENAULT: Logan-2, Duster-2, Sandero Stepway-2
    29.12.2017 | 15:31

    ПЕРЕЛІК СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ: - Розблокування функції БОРТОВОГО КОМП’ЮТЕРА на автомобілях: RENAULT: LOGAN-2, DUSTER-2, SANDERO STEPWAY-2. (Показує Розхід палива, відстань до заправки і т.д.) - Розблокування функції ПІДСВІТКИ ПРИБОРНОЇ ПАНЕЛІ ПОСТІЙНО (За замовченням вмикається лише при включених габаритах) - Розблокування функції ІМПУЛЬСНИЙ ПОВОРОТНИК, БЛИМАЄ 3 рази підряд при легкому дотику (За замовченням – хіба 1раз) - [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви