У міжнародній науково-практичній конференції з фізичної реабілітації у Києві взяли участь і трускавчани

By  | 19.12.2017 | Filed under: Новини

14-15 грудня співробітники Міжнародної клініки відновного лікування взяли участь у XVII міжнародній науково-практичній конференції «Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини в Україні згідно світових стандартів: гострий, підгострий і довготривалий етапи реабілітації», що відбулася у клінічному санаторії «Жовтень у Конча-Заспі». Про це інформують в Міжнародній клініці відновного лікування проф. В. Козявкіна.

Конференція була організована кафедрою медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, яку очолює професор О. А. Владимиров, спільно з Українським товариством фізичної реабілітації та реабілітаційної медицини.

Традиційно, захід став однією з найбільш знакових подій року у вітчизняній реабілітології, об’єднавши фахівців з України, Литви та Білорусі.

Під час вступного слова професор В. І. поділився досвідом міжнародної співпраці, зокрема розповів про впровадження системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Результати праці колективу Міжнародної клініки відновного лікування були представлені у виступі «Вплив спінальної маніпуляції на спастичність м’язів та спритність рухів руки у пацієнтів з ДЦП: рандомізоване клінічне дослідження» (доповідач: О.А. Матюшенко).

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №79019 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    18.12.2017 | 11:14

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • №78969 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    15.12.2017 | 11:09

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви