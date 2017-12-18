У міжнародній науково-практичній конференції з фізичної реабілітації у Києві взяли участь і трускавчани

14-15 грудня співробітники Міжнародної клініки відновного лікування взяли участь у XVII міжнародній науково-практичній конференції «Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини в Україні згідно світових стандартів: гострий, підгострий і довготривалий етапи реабілітації», що відбулася у клінічному санаторії «Жовтень у Конча-Заспі». Про це інформують в Міжнародній клініці відновного лікування проф. В. Козявкіна.

Конференція була організована кафедрою медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, яку очолює професор О. А. Владимиров, спільно з Українським товариством фізичної реабілітації та реабілітаційної медицини.

Традиційно, захід став однією з найбільш знакових подій року у вітчизняній реабілітології, об’єднавши фахівців з України, Литви та Білорусі.

Під час вступного слова професор В. І. Козявкін поділився досвідом міжнародної співпраці, зокрема розповів про впровадження системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Результати праці колективу Міжнародної клініки відновного лікування були представлені у виступі «Вплив спінальної маніпуляції на спастичність м’язів та спритність рухів руки у пацієнтів з ДЦП: рандомізоване клінічне дослідження» (доповідач: О.А. Матюшенко).

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