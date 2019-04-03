У Східниці п’яний водій наїхав на пішохідне огородження – двоє травмованих

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 квітня близько 19.35 у селищі Східниця. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Нісан», 48-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеве пішохідне огородження. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій автомобіля та його пасажирка, 42-річна мешканка Східниці. Окрім травм лікарі діагностували у водія «алкогольне сп’яніння». Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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