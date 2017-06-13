У Східниці рятувальники допомогли чоловіку вийти із лісу

By  | 14.06.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 13 червня о 19:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що між м. Бориславом та смт. у лісі загубився чоловік, 1967 року народження. Чоловік зателефонував до рятувальників і повідомив, що потребує допомоги.

Рятувальники 38 ДПРП смт. Східниця виїхали на пошуки. За допомогою звукового сигналу сирени пожежного автомобіля рятувальники вказували чоловіку шлях. О 19:58 на звук сирени чоловік вийшов з лісу.

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