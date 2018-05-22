У Східниці втопився 74-літній чоловік

У Бориславське відділення поліції 23 травня надійшло повідомлення про те, що у річці в селищі Східниця виявлено потопельника. Поліцейські попередньо встановили, що 74-річний мешканець Дрогобицького району з власної необережності впав з моста в річку і втопився. Тіло чоловіка без ознак насильницької смерті скеровано на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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