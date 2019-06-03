У Сільці ліквідували школу

Минулого тижня сесія Дрогобицької міської ради під головуванням мера Т. Кучми прийняла «історичне» рішення про … ліквідацію школи. Мова йде про Стебницьку СЗШ №13, тобто про початкову школу, котра знаходиться в селі Солець, яке адміністративно входить до складу міста Стебника.

За рішення “Про ліквідацію Стебницької загальноосвітньої школи І ступеня № 13 Дрогобицької міської ради Львівської області та безоплатну передачу майна до комунальної власності Стебницької міської ради” від 30 травня 2019 р. проголосували міський голова Т. Кучма та 21 депутат, серед яких Андрухів, Бернадович, Дацюк, Дзюрах, Курчик, Городинський, Грицай, Жуковська, Кушлик, Лужецький, Милян, Настьошин, Лазарів, Муль, Оленич, Пристай, Семенишин, Розлуцький.

Цікаво, що серед тих, хто підтримав цей проект рішення, були і депутати Дрогобицької міської ради від Стебника: Олена Бичков`як, Іван Куць та Тарас Городиський (всі троє – фракція «Народний контроль»).

Отже, школа в Сільці у вересні вже не відкриє свої двері для дітлахів. Її працівники будуть звільнені. Але не факт, що цією стебницькою школою все обмежиться. Влада Дрогобича взяла курс на жорстку оптимізацію шкіл саме в Стебнику. А представника Стебника – міського голову Петра Старосольського – за спроби відстоювати інтереси мешканців міста мер Кучма просто-напросто обматюкав у присутності священика УГКЦ, пославши його на три букви (цей факт мав місце 7 березня 2019 р.). Причому зробив це у публічній площині – на сесії міської ради.

Нагадаємо, що у школі в селі Солець у 1888-1920 рр. вчителювала відома українська поетеса та письменниця Уляна Кравченко (Юлія Шнайдер).

Також читайте