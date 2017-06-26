У Трускавці батьки першачків відмовляються робити капремонт класу за власний кошт

У Трускавці, що у Львівській області, у ЗОШ №3 виник скандал через те, що батьки відмовилися здавати гроші на капітальний ремонт класу, в якому уже у вересні мають навчатися їхні діти. Батьки звинувачують директорку школи «у розкраданні коштів», які були виділені державою на поточний ремонт школи. Вони готові писати листи у прокуратуру та інші установи, щоб зрозуміти, чому їхнім дітям виділили такий не придатний для навчання клас?

Голова батьківського комітету Марія Єващук, котра першого вересня поведе свою доньку Іринку у перший клас, розповіла, що у школі №3 склалася якась «нездорова ситуація». Вчителька запросила батьків, пояснила, що клас потребує суттєвого ремонту і потрібно, щоб батьки здали як мінімум по 500 грн за дитину.

«У класі 25 дітей. Більшість батьків не згідні із цим. Одні кажуть, що просто не мають грошей, бо і так потрібно книжки і багато чого іншого, а другі – принципово відмовляються, адже вважають, що це неправильно. Ми звернулися до директорки школи, яка вже багато років обіймає цей пост. Та Умнова Галина Іванівна сказала нам: «Я не говорила вам давати гроші! Якщо не хочете, то хай діти навчаються у такому класі». А клас схожий на стайню. Люстри падають, розетки відвалюються, штукатурка висипається, парти, на яких я ще певно навчалася 20 років тому назад. Плюс у класі навіть грибок з’явився. Тобто стан класу жахливий. Та директорка залишає цей клопіт на вчительку, яка відповідала за клас до того, і на вчительку, яка зараз за нього взялася. Але до чого тут вчителька? Ми ж знаємо, що на школу було виділено достатня кількість грошей державою. У місцевій нашій газеті писалося про п’ять мільйонів гривень на три школи Трускавця. Так де вони? Чому ми, батьки, повинні цим займатися? Звісно, я розумію, що така ситуація зараз по всій країні, однак це нездорова ситуація, коли гроші виділяються, а батьки все рівно мають робити ремонт. Це корупція», – розповіла Марія Єващук.

Серед тих батьків, хто проти давати свої гроші, також Ольга Хейфец Голда. Вона каже, що батьки готові навіть писати заяву у прокуратуру, щоб дослідити це питання.

«Це якийсь совок, який ніяк не може зникнути із нашої освіти. Всі про це знають, та чомусь мовчать і бояться говорити. Однак це неправильно! Потрібно міняти систему, один клас відмовиться, потім інший і так далі. Потрібно, щоб державні кошти скеровувалися за призначенням. Я особисто чула від інших вчителів та батьків про те, що в інших школах ще більше за ремонт вимагають і 700 грн, і 1000 грн, і ще більше! Але чому батьки мають це робити? Немає ніякої документальної фіксації про це, все на «чесному слові», і щороку повторюється така практика, а то й щосезону. Адже весною клас був більш-менш, а вже зараз він розвалюється, а директорка нічого не знає», – повідомила Ольга Хейфец Голда.

Завідувач відділу освіти Трускавецької міської ради Орест Лобик у телефонному коментарі запевнив, що це «нормальна ситуація», коли батьки хочуть привести у порядок класи, де навчаються їхні діти, і не розуміє, чому стільки галасу. Він запевнив, що коштів є достатньо, і до 1 вересня цей проблемний клас приведуть у порядок за кошти бюджету міста. А сама ситуація склалася так, бо вчителька, яка працювала до того, пішла, і разом із батьками попереднього класу «позабирали» те нове, що вони «вклали» у цей проблемний клас.

«В цілому без заробітної плати, енергоносіїв і харчуванням на школу №3 виділено 1 млн 45 тис. грн. З них: мультимедійна техніка – 100 тис. грн, комп’ютерний клас – 150 тис. грн, капітальний ремонт освітлення – 50 тис. грн, музичні інструменти – 40 тис. грн, збут інвентар – 5 тис. грн, посуд – 5 тис. грн, стелажі – 5 тис. грн, дитячі майданчики – 30 тис. грн, спортивний майданчик із штучним покриттям (завершення будівництва) – 40 тис. грн, реконструкція даху – 500 тис. грн, фарба – 20 тис. грн., капітальний ремонт сходів – 100 тис. грн. Це великі суми, які ми виділяємо на освіту і, зокрема, на цю школу. Всі недоліки, які виникли стосовно умов навчання, ми виправимо і за рахунок міського бюджету зробимо ремонт у цьому класі. Тому до першого вересня цей клас буде готовий приймати у хороших умовах першачків. Звісно, якщо батьки захочуть долучитися і допомогти, то немає проблем, не захочуть, то ми самі зробимо все як має бути. Я не вважаю, що це корупція з боку директорки, оскільки все строго документовано, можливо, дійсно коштів не вистачило саме на цей клас, будемо розбиратися», – запевнив Орест Лобик.

Самі ж батьки настроєні йти «до кінця», і готові писати відповідні листи й звернення, бо розуміють, що в процесі навчання ще неодноразово стикнутися із такою ситуацією. Тому уже 4 липня о 14:00 батьки планують «штурмувати» мерію по цьому питанню на особистій зустрічі із мером Трускавця.

Юра Мартинович, ІА ЗІК

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