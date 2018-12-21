У Трускавці до дня народження Бандери невідомі здійснили провокацію

У Трускавці відбулося вшанування пам`яті Провідника ОУН Степана Бандери. Як повідомила 2 січня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді начальник відділу культури Тетяна Татомир, урочистості пройшли в суботу, 29 грудня. Спочатку в Народному домі відбулася концертна програма за участі Зразкового дитячого ансамблю «Джерельце», після чого урочистою ходою всі пішли до пам’ятника Бандери, де відбулися молебень та віче.

Але зловмисники не дрімали – як повідомив директор КП «Парк курортний» Назар Веретка, орієнтовно за годину до урочистої частини біля пам’ятника Бандери невідомі висипали три великі міхи сміття. Швидше за все, щоб зіпсувати свято. По відеокамерах спостереження вирахують хто це зробив. Комунальники вчасно помітили диверсію і оперативно відреагували, очистивши від сміття прилеглу до пам’ятника територію. Віче та молебень біля пам’ятника Бандері пройшли без інцидентів.

Альтернативне вшанування пам`яті Бандери в 110-річницю від дня народження Провідника нації організував Трускавецький осередок Конгресу Українських Націоналістів (голова Ігор Ластовецький). Безпосередньо в день народження Степана Бандери 1 січня біля пам’ятника також відбулися молебень та віче.

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