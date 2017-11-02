У Трускавці говорили про долю кримських татар

7 листопада в УРБАН-бібліотеці Трускавця відбувся показ документального фільму Мандрівного міжнародного фестивалю Docudays Ua «Боротьба Джамали». Фільм розповідає не лише про успіх української співачки кримсько-татарського походження Джамали (Сусани Джамаладінової) на Євробаченні-2016, але і про боротьбу Джамали за права кримських татар, про трагічну долю народу кримських татар (самоназва киримли), про умови, в яких зараз проживають батьки Джамали, які залишилися мешкати в окупованому Московією Криму.

Показ зібрав досить численну аудиторію, було багато молодих людей, які зацікавилися фактами, представленими в стрічці.

Швецька режисерка Елін Йонссон побудувала свій фільм на основі фактів та розповідей, які не піддаються жодним сумнівам. Оповіді живих свідків про трагічний для кримсько-татарського народу 1944 рік, коли їх було вирвано з корінням з рідної землі і переселено на чужину, переплітаються з історіями про теперішнє становище в Криму, коли окупанти проводять репресії проти активістів, залякують їх, по-звірячому викрадають тощо.

Доповненням до перегляду фільму «Боротьба Джмали» став виступ кримського татарина Амета Бекірова, колишнього вчителя англійської мови з Бахчисараю, котрий зараз живе в Дрогобичі. Пан Бекіров очолює громадську організацію «Арекет» («Рух») і спільно з земляками організував досить дієву кримсько-татарську діаспору в Дрогобичі. Надзвичайно цікавою була його розповідь про те, що окупація Криму готувалася ще задовго до 2014 року, про те, як історія повторилася на прикладі його сім`ї. Так, батька Амета Бекірова було п’ятирічним хлопчиком разом із сім`єю виселено з Криму в Узбекистан, а тепер син Амета теж побував «під дулом автомата» московського загарбника, коли його не випускали на материкову Україну.

Доля кримських татар непроста і нелегка, але вона може багато чого навчити нас, українців – як же треба дійсно любити рідну землю, як шанувати звичаї та традиції своїх предків, як наполегливо, зціпивши зуби, боротися за визволення власного народу. Кожен вносить свою лепту в цю благородну справу – Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров на своєму рівні, Джамала на своєму, а Амет Бекіров чи Усніє Умерова з Дрогобича – на своєму.

Зустріч не завершилася на оптимістичній ноті, адже Путін ще не здох, а Крим і далі окупований. Але шляхи Всевишнього несповідимі і незвідані, тож хочеться вірити, що Амет Бекіров ще повернеться на свою рідну малу батьківщину, в Крим, що Джамала зможе відвідати своїх тата й маму в їхньому рідному домі, а Кримом керуватимуть кримські татари, а не московська банда. А з уроків історії потрібно робити висновки. Обов’язково. На найвищому рівні.

Володимир Ключак

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