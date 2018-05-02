У Трускавці молебні до Матері Божої проходитимуть «на виїзді»

Місяць травень в Католицькій Церкві присвяченій Пречистій Діві Марії, і з давніх-давен побожний люд брав і бере участь у так званих «маївках» – травневих молебнях до Пресвятої Богородиці.

Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ та Релігійно-просвітницький центр ім. о. Івана Валюха вирішили цьогоріч провести «маївки» «на виїзді». Так, молебні до Пресвятої Богородиці відбудуться у тих локаціях, де встановлено статуї Матері Божої, а саме:

- 08.05, вівторок – міський парк (біля джерела «Юзя»),

- 11.05, п’ятниця – церква Покрови Пресвятої Богородиці,

- 15.05, вівторок – вул. Данилишиних (біля колишнього магазину «Рукавичка»),

- 18.05, п’ятниця – вул. І. Мазепи (біля колії),

- 22.05, вівторок – вул. Гоголя (за церквою св. Миколая, біля готелю «Клуб рН»),

- 25.05, п’ятниця – вул. Сагайдачного, 26

- 29.05, вівторок – вул. Бориславська (біля пожежної частини).

Початок «маївок» о 19.00.

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