У Трускавці молебні до Матері Божої проходитимуть «на виїзді»

Місяць травень в Католицькій Церкві присвяченій Пречистій Діві Марії, і з давніх-давен побожний люд брав і бере участь у так званих «маївках» – травневих молебнях до Пресвятої Богородиці.
Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ та Релігійно-просвітницький центр ім. о. Івана Валюха вирішили цьогоріч провести «маївки» «на виїзді». Так, молебні до Пресвятої Богородиці відбудуться у тих локаціях, де встановлено статуї Матері Божої, а саме:
- 08.05, вівторок – міський парк (біля джерела «Юзя»),
- 11.05, п’ятниця – церква Покрови Пресвятої Богородиці,
- 15.05, вівторок – вул. Данилишиних (біля колишнього магазину «Рукавичка»),
- 18.05, п’ятниця – вул. І. Мазепи (біля колії),
- 22.05, вівторок – вул. Гоголя (за церквою св. Миколая, біля готелю «Клуб рН»),
- 25.05, п’ятниця – вул. Сагайдачного, 26
- 29.05, вівторок – вул. Бориславська (біля пожежної частини).
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