У Трускавці неповнолітній водій «Опеля» їхав без прав і збив семирічного велосипедиста

By  | 09.07.2019 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода сталася у понеділок, 8 липня, близько 16.00 у місті Трускавець. Як попередньо встановили правоохоронці, 17-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Опель Зафіра», скоїв наїзд на семирічного велосипедиста, також жителя Трускавця. Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження, зокрема, перелом ноги та був доставлений у лікарню.

Також встановлено, що хлопець, котрий перебував за кермом «Опеля», ніколи не отримував посвідчення водія.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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