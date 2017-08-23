У Трускавці правоохоронці викрили зловмисника, причетного до крадіжки з автомобіля

By  | 23.08.2017 | Filed under: Новини

У Трускавецьке відділення поліції 22 серпня за допомогою звернувся 30-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з салону його автомобіля ВАЗ, запаркованого по вулиці Мазепи у Трускавці, було викрадено гроші у сумі 1800 гривень та ключі від автомобіля.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 45-річний мешканець Дрогобича. Речові докази у зловмисника поліцейські вилучили. Наразі зловмисника перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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Новини Трускавця та регіону

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