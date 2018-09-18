У Трускавці презентували виставу-балет легендарного композитора Арама Хачатуряна «Спартак»

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 17 вересня у Палаці культури імені Тараса Шевченка в місті Трускавець відбулася прем’єра благодійної вистави-балету легендарного композитора Арама Хачатуряна «Спартак», хореографія Андрія Літвінова. Понад 300 дітей, учнів та відпочивальників переглянули цю виставу.

В сюжеті – історичний роман італійського письменника Рафаелло Джованьйолі, який розповідає про реальні події, відомі як повстання Спартака. Історія про величного воїна-повстанця полонила не одну душу. Трускавчани та гості міста мали змогу переглянути історичну битву у вигляді балету, який майстерно продемонстрували актори Українського балетного театру «Прем’єра».

Головні ролі виконували: Євген Свєтліца (раб,фракійський воїн – Спартак), Каріна Тельвар (Фрігія), Роман Баглай (полководець Марк Луциній Красс), Ольга Фабіанська (Егіна).

Зазначимо, захід відбувся за підтримки департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації.

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