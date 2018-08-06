У Трускавці пройде безкоштовний курс щодо юридичної «прокачки» бізнесу

By  | 07.08.2018 | Filed under: Новини

У п’ятницю, 10 серпня, в залі засідань Трускавецької міської ради пройде безкоштовний курс щодо юридичної «прокачки» бізнесу. Захід орієнтований на керівників підприємств, підприємців та осіб, які мають намір створити власний бізнес. Початок тренінгу о 17.00.

На першому тренінг-семінарі його учасникам підкажуть яка форма ведення бізнесу є безпечнішою, обговорять системи оподаткування та процес реєстрації бізнесу, а також що робити підприємцям у зв’язку із прийняттям нового закону про товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Тренінг-семінар проводитиме Володимир Піцикевич, керуючий партнер (адвокатське об’єднання «Ампролекс»), кандидат юридичних наук, адвокат, автор монографії та понад 45 юридичних публікацій, член Асоціації правників України, учасник програми «Адвокат майбутнього», доповідач із правових питань на спеціалізованих та бізнес-заходах.

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