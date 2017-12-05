У Трускавці пройде благодійний концерт в рамках проекту “Дотик неба”

У неділю, 10 грудня, в приміщенні християнської церкви «Добра новина» (м. Трускавець, вул. Бориславська, 47-А) відбудеться благочинний концерт на підтримку різдвяно-новорічного проекту “Дотик неба”. Концерт пройде за участю композитора, поетеси, співачки, виконавиці власних пісень, лауреата та учасника багатьох конкурсів та фестивалів Оксани Винницької з метою збору коштів для вихованців дитячих садків так званої “сірої зони”. До проекту має змогу долучитися кожен небайдужий мешканець Трускавця. Початок концерту о 12.00.
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