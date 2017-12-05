У Трускавці пройде благодійний концерт в рамках проекту “Дотик неба”

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П’ятизірковий готель WEST – IN у Варшаві(один з найкращих готелів у Польщі). Потребуємо 2 офіціанток та двох офіціантів а також двох жінок та одного чоловіка на допомогу на кухні. Безкоштовне харчування, проживання 300зл в місяць, ставка 12зл чистими – допомога на кухні, та 13 злотих + чайові у офіціантів та офіціанток! Офіціанти повинні володіти полською [...]