У Трускавці пройде благодійний концерт в рамках проекту “Дотик неба”

By  | 05.12.2017 | Filed under: Новини

У неділю, 10 грудня, в приміщенні християнської церкви «Добра новина» (м. Трускавець, вул. Бориславська, 47-А) відбудеться благочинний концерт на підтримку різдвяно-новорічного проекту “Дотик неба”. Концерт пройде за участю композитора, поетеси, співачки, виконавиці власних пісень, лауреата та учасника багатьох конкурсів та фестивалів Оксани Винницької з метою збору коштів для  вихованців дитячих садків так званої “сірої зони”. До проекту має змогу долучитися кожен небайдужий мешканець Трускавця. Початок концерту о 12.00.

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Новини Трускавця та регіону

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