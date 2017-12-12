У Трускавці пройде конкурс на краще виконання пісень Мусліма Магомаєва

By  | 13.12.2017 | Filed under: Новини

Міжнародний альянс «-Україна» організовує Всеукраїнський конкурс імені Мусліма Магомаєва. Конкурс проходитиме в курортному Трускавці. Про це «Трускавецький вісник» повідомив голова альянсу Ельмар Мамедов.

Конкурсанти повинні виконати пісні з репертуару Мусліма Магомаєва – співака, котрий здобув визнання не лише в Азербайджані та території колишнього СРСР, але і у всьому світі. Також конкурс передбачає відповіді конкурсантів на запитання, пов’язані з біографією та творчістю Мусліма Магомаєва.

Оцінювати учасників конкурсу буде спеціальне журі в складі діячів мистецтв України та Азербайджану, відомих підприємців та громадських діячів. Очолить журі народний артист України Гурбан Аббасов.

Переможець конкурсу імені Мусліма Магомаєва буде нагороджений золотою медаллю Мусліма Магомаєва та тижневою туристичною путівкою на батьківщину великого маестро. Переможці в різних номінаціях будуть нагороджені почесними грамотами та цінними призами, повідомив голова Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов.

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