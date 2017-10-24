У Трускавці пройшов обласний чемпіонат з плавання

20 жовтня у Трускавці в плавальному басейні дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» відбувся Чемпіонат Львівської області з плавання серед чоловіків, жінок, юнаків 1999-2000, дівчат 2000-2001 р.н. та обласні змагання серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівщини (юнаки 2004 р.н., дівчата 2005 р.н.).

У змаганнях брали участь 10 команд, загальне керівництво змаганнями здійснювало Львівське обласне відділення комітету з фізичного виховання і спорту міністерства освіти і науки України (начальник відділення Анатолій Ігнатович) та Федерація плавання Львівської області (президент Андріан Гутник) .

Відкривали змагання та вітали учасників змагань секретар Федерації плавання Львівщини Олександра Гуріна, директор ДЮСШ №9 м. Львова Віктор Нерода, директор ДЮСК «Спортовець» Любомир Мацькович та головний суддя змагань Ігор Гургула.

Вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець» в обласних змагання серед учнів 2004-2005 р.н. дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівщини у командному заліку вибороли ІІІ місце, уступивши першість ДЮСШ №9 м. Львів (І місце) та КДЮСШ ім. Ю. Кутенка м. Львів (ІІ місце).

У Чемпіонаті Львівської області з плавання серед чоловіків, жінок, юнаків1999-2000, дівчат 2000-2001р.н. переможцями змагань стала команда Аквапарк «ПЛЯЖ» (м. Львів), ІІ м. – КДЮСШ ім. Ю. Кутенка (м. Львів), ІІІ м. – ДЮСШ №9 (м. Львів), ІV м. – ДЮСК «Спортовець» (м. Трускавець).

В особистому заліку чемпіонами та призерами обласних змагань стали трускавчани: Манюк Олена – І м. -50 н/с, 100 н/с ; Пахолок Олена – І м.- 100 н/с, ІІ м. – 50 н/с, 50 бат.; Лялюк Ліля – ІІ м. – 100 бат., ІІІ м. – 50 бат.; Фендик Володимир – ІІ м. – 100 бат., ІІІ м. – 50 бат. ; Кулинич Микола – ІІІ м. – 50 н/с ,100 н/с; Креденсир Святослав – ІІ м.- 50 н/с; Білан Божена – ІІІ – 100 бат.

Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Спортовець»

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