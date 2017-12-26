У Трускавці пройшов обласний юнацький турнір з міні-футболу

З метою популяризації футболу серед учнів міста, виявлення рівня підготовленості юних футболістів, у Трускавці в спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСК «Спортовець» 22-24 грудня проводився Відкритий обласний юнацький турнір з міні-футболу «Новорічний» серед юнаків 2007 – 2008 р.н. ДЮСШ Львівщини. Про це інформує адміністрація ДЮСК «Спортовець».

Загальне керівництво змаганнями здійснював відділ сім’ї, молоді і спорту Трускавецької міської ради та Трускавецький дитячо-юнацький спортивний клуб «Спортовець».

За результатами змагань перемогу вибороли юні футболісти ДЮСШ м. Дрогобича. Друге і третє місця розділили Трускавецькі команди «Вікторія» та ДЮСК «Спортовець». 4-7 місця у активі команд «Галич Лицар» (м. Львів), м. Стебник, ДЮСШ м. Новий Розділ, ДЮСШ «Песчанка» (Дніпропетровська обл.).

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